º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬ÍºÀ±¤È¤Î¡È²Ö´¬Åì¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·è°Õ¿·¤¿¡¡¡ÖÇØÃæÄÉ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç²ÁÃÍ»Ä¤»¤ëÁª¼ê¡×ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Ö´¬Åì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤È²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤µ¤ó¤È´ÆÆÄ¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢µ®½Å¤ª»þ´Ö¤Èµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤·¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼«¿È¤ÎÉã¤Ç²Ö´¬ÅìÌîµåÉô¤Îº´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éµÆÃÓ¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥å¡¼¥º¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂô»³¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿Âô»³Ìîµå¤Î»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÊÏ©¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¸«¼±¤È°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï²Ö´¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹KOH¤ÇÂ¬Äê¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖÍºÀ±¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦¤ÇÀï¤¤²ÁÃÍ¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÏÍèÇ¯6·î¤´¤í¤Þ¤ÇÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï13Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ºòÇ¯¤Ë²Ö´¬»Ô¤ËÀßÎ©¤·¤¿Ê£¹çÌîµå»ÜÀß¡ÖKing¡¡of¡¡the¡¡Hill¡ÊKOH¡Ë¡×¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Î½Ð¾ì¤Ø¡ÖÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£