悩んだ人はコレに決まり!? 現役秘書が厳選“失敗しない”手土産、失敗しがちな人の特徴【Nスタ解説】
この時期、頭を悩ませる手土産について。どうやったら喜んでもらえるのか？現役秘書が選ぶ手土産が今、話題になっています。
これでもう失敗しない？ 現役秘書が選んだ手土産
山形純菜キャスター：
現役秘書900人が選んだ手土産をご紹介します。
【『接待の手土産』セレクション 2025】
▼Bicerinコーヒーサンド
「Bicerin NEWOMAN TAKANAWA 4320円」
▼紀州 梅真鯛梅 六個入
「岩谷 3240円」
紀州梅の中に「鯛のほぐし身」が入っていて、お茶漬けはもちろん、ご飯のお供やお酒のつまみにもいいということです。
このように「現役秘書が選ぶ手土産」が話題になるということは、多くの人が手土産で失敗しているのではないかと考えました。
そこで、手土産のアンケートや失敗エピソードを調査し、失敗しがちな人の特徴を3つ挙げました。
【手土産選び“失敗”する人は…】（Nスタ調べ）
「センスがあると思われたい」
「プレッシャーからくる義務感」
「甘い言葉に惑わされる」
センスがあると思われたい人の“意外な落とし穴”
山形キャスター：
ではまず、センスがあると思われたい人の注意点について詳しく見ていきます。
失敗談として、ただのお酒ではなく「甘酒」を持っていったところ、「実は糖尿病予備軍なんです」と言われてしまった。
また、「話題のせんべい」を持っていったところ、「歯が弱くて硬いものは難しい」と言われてしまった、などがあります。
手土産に詳しい、ぐるなびの接待の手土産編集部・中村千夏さんは、「ひねりすぎは要注意。好み・持病などリサーチが大事」ということでした。
それから、「プレッシャーからくる義務感で“選ぶ努力”を怠り、『オススメ』にすがりがち」とも話します。
『オススメ』にすがってしまうと、親族一同がお土産ランキング1位の「リーフパイ」などを買ってきて被ってしまうということもあるということです。
そして、「甘い言葉に惑わされるタイプ」ですが、「手土産なんて何でもいいよ」「そんな持ってこなくていいよ」などと言っても、結果、「違うものが良かった」と思ったことがある人は72.9％もいるそうです。（ぐるなび調べ「帰省の手土産調査2019」より）
それから、ママ友の集まりで「皆さん手土産はやめましょうね」と手土産なしの約束をしたものの、行ってみると、自分以外は手土産を持参していたということもあったそうです。
なので、こうならないため、事前に「本当に手土産は持っていきませんよね？」と念入りにすり合わせを行う対策をしている人もいました。