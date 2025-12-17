◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 正規王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が団体内王座統一戦で同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を迎え撃った。試合は激闘の展開となった。

堤は今年2月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功も、左目の手術で指名試合が不可能となり休養王者に認定された。復帰後は堤の休養を受けて暫定王者から正規王者に昇格し、7月に比嘉と引き分けたアントニオ・バルガス（米国）との対戦が義務付けられていたが、バルガスは最近母親が亡くなったため、6月に暫定王座を獲得したドネアが堤の対戦相手になった。

堤は、2R終盤にドネアの左フックを被弾。4R終了間際に右のショートパンチを被弾してグラついたがゴングに救われた。5Rも強烈なパンチを被弾した。

しかし6Rから流れが変わり始めた。7R、8Rとドネアと接近戦で打ち合い激闘の展開となった。

ネットも「アツすぎ！」「どっちも逃げない！」「後半は堤のターンか！？」「最高すぎて面白い！」など興奮の声が上がった。