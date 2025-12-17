福岡・博多を拠点として活動するアイドルグループHKT48が17日、公式サイトを更新し、18日以降のスケジュール変更を発表した。18日のクリスマスイベントは出演辞退を決めた。

運営事務局は「2025年12月18日（水）〜12月22日（月）までに予定しておりました以下の劇場公演およびイベント等に関しまして、諸般の事情を踏まえ、変更させていただくこととなりました」と報告。延期日程などは「後日、改めてご案内させていただきます」とした。

同事務局は「ファンの皆さま、関係各所の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。

同グループをめぐっては、14日に、HKT48の専用劇場が入る商業施設で男女2人が刃物で刺される事件が発生し、うち1人はHKT48のスタッフだった。関係者によると、逮捕された容疑者はHKT48イベントの常連客であったという。

同事務局では17日の劇場公演を中止し、以降の公演については開催可否が決まり次第、案内するとしていた。

変更となるスケジュールは以下の通り

▼12月18日（木） クリスマスアドベント2025／福岡市役所前ふれあい広場＝出演辞退

▼12月19日（金） ファミリーマート「1日店長」イベント＝開催延期

▼12月20日（土） チームH「目撃者」公演＝公演中止

HKT48地頭江音々13th／14th／15th／16th／17th／18thシングルおよび2ndアルバム劇場盤発売記念「オンライン握手会」「個別ハイタッチ会」「2ショット写真会」振替開催／福岡国際会議場＝開催延期

「17LIVE HKT48劇場限定生写真セットDecember 2025」販売／17LIVE HKT48劇場＝発売延期

▼12月21日（日） HKT48パーソナルヒストリーBOOK 発売記念ハイタッチ会／HMV＆BOOKS HAKATA＝開催延期

▼12月22日（月） チームK4「ここにだって天使はいる」公演＝公演中止

同事務局では、24日以降の劇場公演開催の可否については「改めてご案内させていただきますので、もうしばらくお待ちください」としている。