Æ£ËÜÈþµ®¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡È¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¡É¤òÄü¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×
12·î16Æü¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡Ù¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤Î²È¤Ç¤Î³Ø½¬¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³ÂÐºö½Î¡¦ÉÍ³Ø±à¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¡É¤Ï¡¢¿Æ¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ò´Æ»ë¤·¤¹¤®¤º¼«½¬Åª¤ËÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤µ¤¤¬»¶¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ö»ä¤¬¿©´ï¤òÀö¤Ã¤Æ¤¿¤é»ä¤ò¤¹¤´¤¤¸«¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²ò¤±²ò¤±¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯Éô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ä¤Ï²È¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¡Ö¤À¤Ã¤ÆËå¤Ï¤½¤³¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡¢Éô²°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¦¤Á¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ2¹Ô¤·¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ2¹Ô¤·¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¡ØÍÙ¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ëå¤¿¤Á¤Ë¡£»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£