名門大学の「文系出身」と知って驚いた俳優ランキング！ 2位「香川照之」を3票差で抑えた1位は？【2025年調査】
文学や社会学など、幅広い分野を学んできた背景は俳優として深みや表現にも影響を与えるもの。こうした経歴が、演技力やせりふまわしに表れていると感じる人もいるようです。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名門大学の『文系出身』と知って驚いた俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、香川照之さんです。東京大学文学部出身で、大学卒業後にNHK大河ドラマ『春日局』で俳優デビュー。2011年には、父である歌舞伎役者・市川猿翁（2代目・市川猿翁／旧名：3代目・市川猿之助）さんとの父子関係が修復し、9代目・市川中車を襲名しています。
「カマキリ先生」に扮して昆虫愛を語る姿が人気を博した『香川照之の昆虫すごいぜ!』（NHK Eテレ）の影響もあり、理系のイメージがある香川さん。長男で歌舞伎俳優の市川團子さんが、小栗旬さんが社長を務める芸能事務所「トライストーン」への所属を発表したことでも話題となりました。
回答者からは「文系ぽくない」（20代女性／山口県）、「理系のイメージがあったから」（30代男性／東京都）、「文学部出身という情報は演技や見た目からは想像しにくく、意外性がある」（30代女性／秋田県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「三代目 J SOUL BROTHERS」の岩田剛典さんです。模試で愛知県1位の成績を残すなど超優等生で、慶応義塾大学法学部を卒業しています。父親は老舗靴メーカーの社長で、岐阜で旅館も経営するなど、まさに御曹司俳優。
NHK連続テレビ小説『虎に翼』（2024年）など、話題作への出演・主演も豊富です。12月3日には、ソロとして約1年9ヶ月ぶりとなる3rdアルバム『SPACE COWBOY』がリリースされます。
回答コメントでは「ダンスやアーティストのイメージからは想像できないから」（30代女性／神奈川県）、「数字に強そう、物事を細かく観察してそう」（40代女性／兵庫県）、「精悍な顔つきから理系かと思っていました」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
