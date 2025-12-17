木村拓哉、モデルポーズの全身ショット！ 劇場版『教場』関連の撮影でセットアップスーツ姿を披露
俳優の木村拓哉さんは12月17日、自身のInstagramを更新。モデルポーズの全身ショットを披露しました。
【写真】木村拓哉、モデルポーズの全身ショット
(文:堀井 ユウ)
「本日は『教場』関連の撮影を…」木村さんは「本日は『教場』関連の撮影を…」とつづり、1枚の写真を投稿。2026年より2部作として公開される劇場版『教場』に関する撮影のようです。木村さんはグレーのセットアップスーツを着用。両手をポケットに入れ、モデルポーズを決めています。
この投稿には、記事執筆時点の17日現在で3万7000件を超える「いいね！」が寄せられています。
過去にはモデルショットを公開11月25日にも「今日は教場関連の取材をしていただきましたぁ〜！」とつづり、モデルショットを公開していた木村さん。モノクロの写真で大人の色気が際立ち、とても格好いいです。今後の投稿にも期待したいですね。
