KOKUBO（小久保工業所）は、中部地方に住む1万4453人を対象に「キッチン用品の購入」に関するアンケート調査を行った。その結果、キッチン用品を買うときに「いいな」と思うポイントは「便利で使いやすそう、ラクになりそう」で、ダントツで「ホームセンター・量販店」で買うと回答した。





キッチン用品を買うとき「いいな」と思うポイントは、1位「便利で使いやすそう、ラクになりそう」、2位「手入れのしやすさ」だった。その道具を使うことで、作業がスムーズになり、手間が省けるものが好まれている。続いて「デザイン・色・キャラクターなど」「価格」「収納のしやすさ」があげられた。





どこで買うの1位はダントツで「ホームセンター・量販店」だった。そして「100円ショップ」「ネット通販」「スーパー」が続く。

店で商品を知り、買うことはあるかとの質問では、「よくある」19％、「ときどきある」64％を合わせて、計83％が店で商品を知り買うことが「ある」と回答した。生活者は、店で商品に出会い、手に取ってみて購入することも多いようだ。店頭は重要な情報発信メディアといえる。





困ることは、1位「使い勝手がいいか、暮らしに合うかわからない」だった。確かに、使ってみないとわからない部分。そのような心配を、商品説明やクチコミが補う。また困る点として「気に入るものが見つからない」「実物が見られない」といった不便さがあげられた。





どうやって調べるかでは、「店に行く」「ネットで調べる」と多くの人が回答した。調べる際は、店で実物を見たり、ネットでチェックしたりする人が多いようだ。

ネットで調べる場合、何を調べるかでは、公式サイトや通販サイトの商品ページで、価格、商品の機能・特長・材質・原産国・サイズ・色、クチコミが調べられている。





ネットは何のサイトを使うかでは、「Amazon・楽天市場・Yahoo！ ショッピングなどの通販サイト」や「Yahoo！・Googleなど」の検索サイトが情報源になっている。SNSは比率としては小さいようだ。

ネット通販で、よく利用するサイトは、「Amazon」「楽天市場」が拮抗して多く、よく利用されている。





ネット通販で、よく利用するサイトの、よい点は、「商品情報が充実している・わかりやすい」「検索しやすい」「ポイントがつく」「注文しやすい」といった点があげられた。

「気に入っていて、欲しいけれど、買わない」商品がある場合、買わない理由は何かを聞いた。「価格が高い」という理由が最も多くなった。節約志向による買い控えの一端かもしれない。また、「必要にせまられていない」「ものを増やしたくない・断捨離中」といった声も多く、余剰なものはセーブする傾向もみられた。

［「キッチン用品の購入」に関するアンケート概要］

アンケート実施者：KOKUBO

中部電力ミライズ「みんなの得トクひろば」を利用

期間：4月14日〜5月13日（1ヵ月）

有効回答数：1万4453人

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp