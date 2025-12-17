ノア１７日の保土ヶ谷大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）がＯＺＡＷＡ（２９）に怒りの表明だ。

来年１月１日の東京・日本武道館大会でＯＺＡＷＡを迎えＶ２戦を行う稲村はこの日、ウィル・クロス、ダガと組んで征矢学、サクソン・ハックスリー、近藤修司組と対戦。序盤から征矢とタックルで衝突して会場をどよめかせると、近藤を無双で叩きつけるなど奮闘。最後はＤＩＳＣＨＡＲＧＥで圧殺して３カントを奪った。

試合後、マイクを持った稲村は「ラストタイム（前回）、ここ保土ヶ谷に来た時、ミーはチャレンジャーでした。バット！ 今回はチャンピオンとして帰ってこれて、とてもハッピーです！」と叫んで歓声を浴びる。そして背後の入場口に視線を送ると「ミスターーーー…ＯＺＡＷＡ！」と、これまで不意打ちを幾度もされているＯＺＡＷＡの入場を促した。

だが、この日はその姿はなし。苦笑いの稲村は「トゥデイ（今日）は来てないのかな？」とつぶやくと「ミスターＯＺＡＷＡ、ミーとファイトしたいならエニタイム、エニウェア、ウエートしています」といつ何時でも対戦すると宣告だ。続けて「ただし、ミーの所にアタック（攻撃）してくる際はフェーストゥフェース、正面から正々堂々かかってきやがれ！」と突きつけて歓声を浴びるのだった。