¾¾°æ°ìÏº»á¡¡¹ç°Õ¾ò·ï¤ò¿³µÄÆþ¤ê¤â¤»¤º¸«Á÷¤Ã¤¿¼«°ÝÏ¢Î©¤ËÄó¸À¡ÖÎ¥Ã¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µÂåÉ½¡¦¾¾°æ°ìÏº»á¤¬£±£·Æü¡¢Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸ÅÁã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡¢£±£°·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¹ç°Õ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ø¤Ì¤¨¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤À¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½°µÄ±¡¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÏÊÄ²ñ¡£Á°Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ö¹ç°Õ¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ë¡°Æ¤Ï¿³µÄÆþ¤ê¤»¤º¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç°Ý¿·¤Ë¸þ¤±¡ÖÇØ¹ü¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤Ê¤è¡×¤È°ì³å¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤Ì¤¨¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÍÅ²ø¡£¹üÈ´¤¤Ë¤¹¤ëÍÅ²ø¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎàÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö°Ý¿·¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÊÏ¢Î©Á°¤Ï¡Ë´°Á´ÇÑ»ß¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î°Ý¿·¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤¸¤ã¤Ê¤¯ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ³°¤«¤é¾ðÊó¤ò¥É¡¼¥ó¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹ñÀ¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îº®Íð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£É½¤Ç¸À¤¦Á°¤Ë¡×¤È»öÁ°¤Îº¬²ó¤·¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤Ù¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø³ÕÆâ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¥°¥Ã¤ÈÁö¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤¬Ï¢Î©¤Ã¤Æ¤Î¤â¡Ä¡£³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤«¤éÀ§¡¹Èó¡¹Í¿ÅÞ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£ÇØ¹üÈ´¤«¤ì¤ë¤ó¤Ê¤é¡ÊÏ¢Î©¡ËÎ¥Ã¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£