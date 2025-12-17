◆第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎競馬場・ダート１６００メートル、稍重）

２０２３年にフォーエバーヤングが制した２歳ダート路線の頂上決戦に９頭が出走し、２番人気のパイロマンサー（牡、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）が、無傷３連勝でＪｐｎ１初勝利を飾った。道中は２番手から進め、最後の直線ではベストグリーンとの叩き合いで相手を突き離し、ゴール前ではタマモフリージアの追い込みを首差でしのいだ。岩田望来騎手、吉村調教師はともに初勝利となった。勝ちタイムは１分４４秒２。

同馬は１０月に京都・ダート１８００メートルで２馬身差をつけてデビュー勝ち。先月、２戦目となった、もちの木賞ではゴール前で差し切っており、今回、待望のビッグタイトル獲得となった。

同レースは、ケンタッキーダービー（現地時間２０２６年５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）の出走馬選定ポイントシリーズ「ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」対象レースの１つ（ほかにカトレアＳ、ヒヤシンスＳ、伏竜Ｓ）。３番人気だったＪＲＡのタマモフリージア（田口貫太騎手）が２着。１番人気のホッカイドウ所属馬ベストグリーン（小野楓馬騎手）が３着だった。

吉村調教師（パイロマンサー＝１着）「デビュー２戦ともスタートを上手に出ていた方なので、大丈夫だろうとは思っていました。いい位置で流れに乗っているなと思いました。まだ２歳で３戦目ですし、初のナイターで心配もありましたし、ベストグリーンが持ったまま並んできたので、強いなと思いましたが、なんとかしのいで勝負根性を見せてくれました。今後についてはオーナーと相談してですが、ＵＡＥダービー（２６年３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）には行きたいと思っています。ケンタッキーダービーは憧れのレースですが、まずは一戦一戦いい結果を出して、その先につながっていけば」