SINN PURETÉのコラボが話題♡#FR2と生む静と艶の香り

ファッションとビューティーが交錯する、感性を刺激するコラボレーションが実現。日本生まれのビューティーケアブランドSINN PURETÉと、東京発ストリートウェアブランド#FR2が初タッグを組み、限定アイテムを発売します。テーマは「静」と「艶」。香りとケアを通して、自分らしさや内なる色気を引き出す特別なラインアップが登場。日常にそっと非日常を添える、注目のコレクションです♡

静と艶を纏う限定コラボ

今回のコラボレーションでは、#FR2の象徴的なうさぎモチーフをあしらったスペシャルパッケージを採用。

誕生した香り「ルナ・ブランカ」は、夜の静けさと官能的な艶が交錯する幻想的な世界観が特徴です。

まとう人の内面に寄り添い、落ち着きと色気を同時に引き出す香りは、コラボレーションならではの特別感を演出します。

香りとケアを両立する魅力

ヘアオイルは、香水のように香りを楽しみながら本格的なヘアケアを叶えるパフュームオイル。

ドライヤーやヘアアイロンの熱を活かし、キューティクル補修やスタイルキープをサポートします。

オードパルファムは、フローラルアンバー調で、時間とともに変化する香りの奥行きが魅力。日常から特別な夜まで、シーンを選ばず活躍します。

商品ラインアップ詳細

シンピュルテ／トゥーグッドシルキースムースオイルLunaBlanca(白い月)



価格:4,400円(税込)

容量:50mL

シンピュルテ／マインドフルフレグランスオードパルファムLunaBlanca(白い月)



価格:3,520円(税込)

容量:8mL

※1γ－ドコサラクトン

※2シンピュルテ内において

香りで完成する私らしさ

SINN PURETÉと#FR2が生み出した限定コラボは、香りを通して自分自身と向き合うための新しい選択肢。

静けさの中に艶を秘めたルナ・ブランカの香りは、ヘアケアにもフレグランスにも心地よく寄り添います。

自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもおすすめ。今だけの特別な世界観を、ぜひ体感してみてください♪