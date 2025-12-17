＜ロコツに孫差別＞同居の義両親が理不尽すぎて限界！旦那に言っても動いてくれない理由とは…？
大切なマイホームとして選んだ二世帯住宅。しかしそれによって義両親との距離が近くなり、深刻なストレスの原因になってしまうこともあります。今回の投稿者さんは義両親からの過度な口出しや、露骨な孫差別に精神的な限界を迎えているようです。
『同居の義両親がデリカシーのかけらもなく、嫁が産んだ子と娘が産んだ子とで孫差別をします』
完全分離型の二世帯住宅で6年間同居してきた投稿者さんは、さまざまな悩みを抱えています。義両親からの子育てへの口出しやデリカシーのない言動に加え、最大の問題は孫差別です。また義姉がアポなしで帰省した際には、義母と出かける間の甥っ子たちの世話を投稿者さんに丸投げするなど、義実家家族の振る舞いに強い不満とストレスを感じています。旦那さんが義両親に注意しても態度は一向に変わらず、投稿者さんは精神的に限界を迎えつつあると話してくれました。
『投稿者さんは気が弱いほうなのかな？ 言い返して何も言えなくさせればいいじゃん』
『まず投稿者さんが強くなって義両親や義姉に意見を伝えること。自己主張しないとダメだよ』
ママたちから寄せられたコメントには、投稿者さんに「もっと強く出て主張すべき」という励ましがありました。しかし投稿者さん夫婦には複雑な事情があるのだそう。それは「夫婦2人とも義父の会社で働いている」ということです。これでは波風を立てるのが難しいというのも頷けますね。
仕事とプライベートを分断できない旦那さんが問題
『旦那さんが本気になるかどうかじゃないの？ 今の地位を捨てる覚悟も親に逆らう気持ちもないから同居って中途半端なことやってるんでしょ？ そもそも仕事で親子の力関係ができ上がってる以上、それがプライベートにも延長してるって感じだよね』
『まずは旦那に相談じゃない？ その感じだと投稿者さんが本気ってことが伝わってない気がする』
ママたちから鋭い指摘も寄せられました。それは、この問題の根源には「義父の会社で働く息子夫婦」という仕事上の上下関係が、プライベートの親子関係にもそのまま持ち込まれているということ。旦那さんが「親に逆らうこと＝自分の仕事や地位を捨てること」だと感じている限り、義両親の態度は変わらないでしょう。つまり根本的な問題は「義両親の態度」というよりも、旦那さんが親との力関係から完全に自立できるか、という点にかかっているとも言えそうです。
最終的な解決策は、物理的な距離しかないのでは？
『まず旦那さんに別居したいことを話したら？』
『別居して、投稿者さんがいないとどれだけ大変なのか見せてやるのも手じゃない？』
『まずは別居でしょ。物理的距離を取ってね。押しかけてくるのが目に見えたとしても、別居の方が明らかに会う回数が減るし居留守だって使えるじゃん』
別居しても義父母が押しかけてくるのが目に見えているため、二の足を踏んでいると話した投稿者さん。しかしママたちはまず別居を切り出すべき、と考えたようです。投稿者さんは不安を感じているようですが、もし別居して物理的な距離を置けば、義両親と顔を合わせる機会は大幅に減るでしょう。またどうしても会いたくない場合は、無理に会う必要はありませんし、居留守を使うことだって可能です。別居は義両親の理不尽な振る舞いや孫差別から物理的に逃れるための最善策なのではないでしょうか。重要なのは、旦那さんに対して「私が抱えているストレスは、あなたが仕事で抱えるリスクと同等かそれ以上だ」ということを、別居という具体的な行動で伝えることでしょう。
最後の手段として、離婚も視野に入れて
『離婚が本気なら、旦那さんとちゃんと話をするべきだよ。耐えられないことや、離婚も考えていると伝えないと』
『離婚か別居して縁を切るかで悩んでる、ってまずは話をもち掛けるべきだと思う』
もしどうしても旦那さんとの話し合いが平行線を辿ってしまうのであれば、離婚という最終手段を選択肢に入れておくのもいいでしょう。離婚の可能性があるとわかれば、旦那さんも本腰を入れて問題に向き合ってくれるかもしれません。また離婚することで、投稿者さんが今のストレスから解放される可能性もあります。とはいえ離婚は人生を左右するであろう大きな決断です。最後の選択肢として慎重に考えるのがいいでしょう。
義両親との波風、とっくに最大級のものが立っている
「義両親とは可能な限り波風を立てたくない」と考えている投稿者さん。同居しているからだけでなく、仕事上でも関わりがあるため、そのように思うのも無理はありません。しかしながら、もうすでに「精神的な限界」という最大の波風が立ってしまっています。まずは旦那さんに「このままでは離婚も考えている」という危機感をしっかり伝えましょう。そのうえで別居を前提とした話し合いを提案することが、現状を打開する第一歩です。孫差別や丸投げといった理不尽な状況のなかで、わが子と自分自身の心を守るためには、旦那さんが家族の未来を最優先にする強い覚悟をもつことが必要なのではないでしょうか。