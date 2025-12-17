「J１元年 ファジアーノ岡山」「大規模な山林火災」「熱帯夜の停電」「瀬戸内国際芸術祭」など2025年を振り返る【岡山・香川】
今年も残りわずかです。この1年もさまざまな出来事がありました。四季折々の風景とともにお伝えします。
1月 2月は何があった？
今年1月、最強寒波が岡山県に襲来。
蒜山では一夜で冬景色となりました。
（通学中の小学生）
「ひざまで積もりました。いいことはスキーができること」
（記者）
「悪いことは？」
（通学中の小学生）
「…寒い」
小豆島のサルたちも「さるだんご」で寒さをしのぎます。
寒さの中、岡山県和気町の和気神社の椿が満開となり、訪れた人の目を楽しませていました。
3月には大規模な山林火災が…
3月23日、岡山市南区で大規模な山林火災が発生しました。
「住宅地のすぐそばまで火災が広がっています」
（TBS 和泉砂絵記者）
「あちらの小学校の裏手の山でも、赤い炎と白煙が立ち上って、どんどんと拡大しているのが確認できます」
(避難した住民）
「こんなに近くで（火災は）初めてですね。夕方から風がビューっと吹いて、そこからどんどん広がったみたいですね。まさかここまで（火が）くるとは思ってなかったから…」
焼損面積は約486ヘクタール。岡山県内の山林火災で過去最大の被害になりました。
発生から20日後に鎮火。けが人はありませんでした。
（地域の小学生）
「がんばって消火とかをしてくれたから、ありがとうございました」
焼け跡には桜が…。
2025年 どんな夏だった？
（前田唯記者）
「午後2時現在、手元の温度計では37℃を示しています」
7月30日、真庭市久世で40.3℃を観測。酷暑でした。
職場の熱中症対策が義務化され、送風ベストやかき氷などで工夫する建設現場も。
（建設現場の作業員）
「これがないともう今はやっていけない」
香川県高松市の市場水族館では、もともと寒い地域に生息する動物に氷を与えるなど、暑さ対策をしていました。
熱帯夜に停電が発生したことも
（記者）
「今どういう状況？」 （外に出ていた家族）
「家にいたら暑いので車に避難していました」
（警察のアナウンス）
「現在停電が発生しています。住民のみなさま熱中症には十分お気をつけください」
高松市内の約200戸が停電しました。
原因は配電線のトラブルとみられています。
（外に出ていた人）
「午後8時4分から今まで」
発生から約2時間後に復旧しました。
ファジアーノ岡山が「J1」に
（サポーター）
「夢のステージですから、旋風を巻き起こしてほしいです」 （竹内大樹記者）
「真っ赤に染まったJFE晴れの国スタジアム。待ちに待ったJ1開幕戦に向け、サポーターは準備万端です！」
（木山隆之監督）
「すべての試合に全力で向かい合って、勇敢なサッカーをやってこられたと自負しています。ファジアーノ岡山は、来季もJ1だ！」
国内外からの観光客でにぎわった「瀬戸内国際芸術祭」
瀬戸内の島々が舞台となった「瀬戸内国際芸術祭」。
（訪れた人）
「あまりに感動したから、作品に。瀬戸芸の力ってすごいですねって」
瀬戸内国際芸術祭3会期に、のべ約108万人が来場しました。
岡山の市街地を舞台にした「岡山芸術交流」
岡山市中心部を舞台にしたアートの祭典「岡山芸術交流」も開かれました。
（地元の小学生）
「すごい！相撲のところだ！」
今回の「岡山芸術交流」は入場無料ということもあり、過去最多の、のべ約42万5千人が来場しました。
（地元の小学生）
「海の魚と川の魚が一緒にいるっている発想が面白くて、すごく感動した」
街が現代アート一色になり、アートを身近に感じる機会になったかもしれません。
今年誕生したものは…
香川県まんのう町でコウノトリのヒナが誕生。
香川県立アリーナのこけら落としは、サザンオールスターズのライブでした。
（訪れた人）
「もう安泰だと思います。サザンがライブしてくれれば」
（ライブを鑑賞した人）
「最高でした。アリーナ最高！」
「また大物を呼んでいただきたいね。高知から来ますので、宜しくお願いします」
JR岡山駅が一部リニューアルしました。
なくなったものも…
岡山土産として長年親しまれた「きび田楽」の製造が終了することが報じられると、売り場には長蛇の列。
（記者）
「どうですか？この行列」
（きび田楽に並ぶ行列を目にした人）
「諦めました」「いえ、並びます」
「きび田楽」をつくる金萬堂本舗が廃業するためです。
（買いに来た人）
「もう50年ぐらい、ずっと（買っている）。私が買ってくればみんな競争で食べるみたいな感じでね」
105年の歴史のある、キムラヤ創業店が閉店しました。
岡山市北区表町三丁目で岡山県民に昔から親しまれているキムラヤのパン・本店です。
あんぱんで有名な銀座木村屋で修業を積んだ創業者の梶谷忠二さんが、地元岡山で大正8年、1919年にオープンした最初の店舗です。
閉店を惜しむ声が相次ぎました。
戦後80年 平和を願った2025年
今年は終戦から80年。
（津田高校2年・三好彩心さん）
「戦争を経験した方々の人生があってこそ、今の私たちの平和があります」
多くの仲間が戦地で死んでゆくのを見た多胡恭太郎さん（100）。
「特攻隊の作戦命令書」を書く任務に就いていました。
ある者は家族を守るため。ある者は逃げられないと諦めて。ある者は国のためと覚悟を決めて。それぞれの思いで飛び立った戦友たち。しかし皆、「生きたい」という気持ちは同じだったはず。
そんな仲間の思いを伝えるため、多胡さんは10年ほど前から、自身の経験を語り始めました。
（多胡恭太郎さん）
「みんなどんなつもりで逝ったかねえ。自問自答するんですよ。わしはなんで生きとんじゃろうな」
様々なことがあった一年が終わろうとしています。来年が平和で笑顔あふれる年になりますように。