H3ロケット8号機が17日午前、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、直前で打ち上げは中止となりました。

現地で取材している藤本記者の中継です。

17日に打ち上げられる予定だったH3ロケット8号機は、7時間経った今も私の後方に見える発射台にあります。燃料の抜き取り作業などが行われています。

打ち上げの16.8秒前に止まったカウントダウン。H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でした。

当初打ち上げ予定だった今月7日に続く再びの延期に…

（佐賀県から）「直前にトラブルになったみたいで残念」

（佐賀県から）「失敗するよりはいい。また見に来たい」

（鹿児島市でも）「緊急停止？」「あーー残念」

打ち上げを中止した理由について、JAXAは午後の会見で「ロケットの発射時に使う冷却水を注水・放水する設備に異常を検知した」と説明しました。

冷却水は、ロケットから出る高温の燃焼ガスや音から、機体や地上の設備を守るためのものです。原因は「現在調査中」としていて、次の打ち上げ日時は決まっていません。

（JAXA有田誠H3プロジェクトマネージャ）「打ち上げを心待ちにしていただいていた多くの皆さまに大変申し訳ない」

H3・8号機には、日本版GPS衛星「みちびき5号機」が搭載され、カーナビなどの位置情報精度の向上や災害情報の発信などに役立てられます。

ロケットはあす18日午前8時頃に組み立て棟の中へ移動し、原因調査が行われるということです。

