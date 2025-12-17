■これまでのあらすじ

息子が入院となり、妻が付き添いすることに。4日の入院の間、夫は仕事で一度も顔を出さず、息子が退院するとすぐに友だちと遊びに出かけてしまう。その後も息子の状態はよくならず、急遽再入院することになってしまった。今回は夫が顔を出してくれたので妻はその間に入院の準備を済ませることにしたが…夫は忙しいからサッサと戻ってほしいと心無いことを言うのだった。



ふたりの子どもなのに…2時間後夫…怒ってる!?夫の怒りの原因は、子どもが泣いていたこと…？夫は帰って行った急遽決まってしまった再入院。今回は夫が顔を出してくれたので搾乳機などを家に取りに戻ることができました。2時間で用事を済ませて病院に戻ると夫がとんでもなく不機嫌…妻がいない間ずっと泣いていたと文句を言うのです。その程度のこと、和葉はずっと耐えてきたのに…。たかだか2時間でそこまで怒るようなことでしょうか？これまで夫が忙しいからと許してきた和葉も、我慢の限界なのでは…？(紙屋束実)