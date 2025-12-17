ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント



21:00

米MBA住宅ローン申請指数（12/06 - 12/12）

予想 N/A 前回 4.8%（前週比)



22:15

ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



22:30

カナダ国際証券取扱高（10月）

予想 N/A 前回 313.2億カナダドル



23:05

ウィリアムズNY連銀総裁、外国為替市場構造会議開会挨拶（質疑応答なし）





18日

0:30

米週間石油在庫統計



2:30

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



3:00

米20年債入札（130億ドル）



6:45

NZ実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）

予想 0.9% 前回 -0.9%（前期比)

予想 1.3% 前回 -0.6%（前年比)





※予定は変更されることがあります。

