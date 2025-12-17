21:00
米MBA住宅ローン申請指数（12/06 - 12/12）
予想　N/A　前回　4.8%（前週比)

22:15　
ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

22:30
カナダ国際証券取扱高（10月）
予想　N/A　前回　313.2億カナダドル

23:05　
ウィリアムズNY連銀総裁、外国為替市場構造会議開会挨拶（質疑応答なし）


18日
0:30　
米週間石油在庫統計

2:30　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

3:00　
米20年債入札（130億ドル）

6:45
NZ実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）
予想　0.9%　前回　-0.9%（前期比)
予想　1.3%　前回　-0.6%（前年比)


※予定は変更されることがあります。