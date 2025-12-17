ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（12/06 - 12/12）
予想 N/A 前回 4.8%（前週比)
22:15
ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
22:30
カナダ国際証券取扱高（10月）
予想 N/A 前回 313.2億カナダドル
23:05
ウィリアムズNY連銀総裁、外国為替市場構造会議開会挨拶（質疑応答なし）
18日
0:30
米週間石油在庫統計
2:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:00
米20年債入札（130億ドル）
6:45
NZ実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）
予想 0.9% 前回 -0.9%（前期比)
予想 1.3% 前回 -0.6%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
