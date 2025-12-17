東京・赤坂の個室サウナ店で２人が死亡した火災で、店の男性オーナーが警視庁に対し、事務室に設置されていた非常ボタンの受信機について、「今まで電源を入れたことがない」と説明していることが捜査関係者への取材でわかった。

サウナ室の非常ボタンを押しても、警報音が鳴らない状態になっていたといい、同庁は業務上過失致死容疑を視野に、施設の管理状況を調べている。

１５日に個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で発生した火災では、川崎市幸区の美容室経営、松田政也さん（３６）と妻でネイリストの陽子さん（３７）が死亡した。司法解剖の結果、死因は不詳だったが、焼死か高体温症の可能性が高いという。

捜査関係者によると、火元のサウナ室はドアノブが内側、外側とも外れていた。２人が室内に閉じ込められた後、非常ボタンを押したとみられ、ボタンを覆うカバーが壊れていた。

事務室の受信機は、非常ボタンが押されると警報音が鳴り、異常を検知した部屋を通知する仕組みだった。同店は２０２２年８月から営業していたが、オーナーは同庁に「今まで受信機の電源を入れたことはなく、触ったこともなかった」と話しているという。

現場検証では、出火当時も電源が入っておらず、店内にいたオーナーと従業員２人が事務室にいなかったことも判明した。別の個室のサウナ室のドアノブもがたついていたという。

火元のサウナ室からは焼けたタオルが見つかり、同庁は、熱せられた石に触れて、火災が起きたとみている。