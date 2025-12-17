新潟市の古町地区で古民家を活用したレストランが12月18日、オープンします。新潟市と連携協定を結んでいる民間のプロジェクトの第一弾で17日、中原市長が現地を視察しました。



18日、レストランがオープンするのは新潟市中央区の本町通9番町。古町地区のまちづくりを進める民間プロジェクトが、築80年以上の刃物店だった古民家を買い取り、レストランに改修しました。17日は中原市長が現地を視察しています。





〈新潟市 中原八一市長〉「食事はどんな内容が提供されるんですか」〈レストラン宇呀 諏佐尚紀オーナーシェフ〉「基本的には特にジャンルはないんですけど新潟の食材がおいしくなる形であれば」民間プロジェクトは同じ建物にホテルの一部とカフェも作っています。近くにできるホテルとバーと合わせ来年春に本格オープンの予定です。新潟市は連携協定を結びプロジェクトに協力しています。〈新潟市 中原八一市長〉「古町の地域のですね、文化や生活を感じながら、食事を楽しんだり、また宿泊をしたりという、こういうコンセプト、なるほど面白く、魅力的だなというふうに思いました」ホテルは分散型で、フロントと客室が別棟になっていて、チェックインしたあと、街を歩いて部屋に入る形になります。〈ふるまち樽挙 西川裕取締役CSO〉「外から来た人が1日だけの古町の住民になるという発想でやっているので、あえてこういう生活観の中にこういう空間を作るということを市長も見ていただいて理解いただいたんじゃないかなとは思っています」古町地区には、明治以降の建物が多く残っていて、プロジェクトでは、それらを活用した古町再生を目指す考えです。