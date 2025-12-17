17日、街の幸福度と住み続けたい街ランキングが発表されました。九州･沖縄版のベスト10に熊本県内の市町村もランクインしています。

この街の幸福度と住み続けたい街ランキングは、大東建託が各市町村に住んでいる人にアンケートを取り、ランキング化したものです。その結果、幸福度ランキングの九州･沖縄版で菊陽町が10位になりました。

分析を担当した麗澤大学の宗健教授は、半導体工場の誘致が大きく影響していると話しています。

■麗澤大学 宗健教授

「新しく移り住んできた人が多いというのが一番大きな背景だと思う。正規雇用の人が50％を超えているので、菊陽町は比較的安定した雇用があって、結婚して子どもがいるファミリー世帯が多い形になっている」





このほか、町内に大型商業施設があることも理由にあげています。幸福度ランキングの15位には熊本市西区が入りました。その理由について宗教授は、熊本市西区では新興住宅地が増えていることをあげています。また、菊陽町の隣にある合志市が、住み続けたい街ランキングで7位に。菊陽町の工場に勤務する人が移住していることや、熊本電鉄があり、熊本市内へのアクセスの良さが理由だということです。