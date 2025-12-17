12月13日、元AKB48のメンバーでタレントの小嶋陽菜が自身のXを更新。そこでの近影が話題となっている。

《武道館おわったからラーメン》

この文面とともにアップされた2枚の写真からは、小嶋がラーメンチェーン店「山岡家」を訪れたことがわかる。

「12月5日から7日にかけて東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサートでは、OGメンバーとしてステージに出演した小嶋さん。かつては『神7』と呼ばれていたアイドル力は健在で、多くのファンから歓喜の声が寄せられました。

武道館では激しいダンスも披露しており、多くのOGメンバーが本番に向けて“体作り”に励んでいたことを明かしていました。小嶋さんもとりわけボディメイクに気を遣っている人物として知られており、ストイックな姿勢で武道館の準備をしていたことがうかがえます。ステージを終えてほっと一息、“栄養補給”の意味でもラーメンを食べたかったのでしょう」（芸能記者）

同投稿には3万を超えるいいねがついており、

《いつか一緒にラーメン食べたいです…（小声）》

《こじはるが山岡家たべとるがな》

《服装セクシーすぎん！？》

との声が。とりわけ、ボディラインがくっきりとわかる黒色のセーターを身につけた“ぴっちり”ルックスに反響が寄せられているようだ。

「グループ在籍当時から“マシュマロボディ”と称され、その柔らかい曲線美は男女問わず支持されている小嶋さん。

現在は、タレントと実業家の二足のわらじを履く生活で、実業家としての実績もしっかりと残しています。さらに、12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』にもAKB48メンバーとして紅組歌手として出場します。アイドルとしての“大仕事”が控えていますが、もしかしたら紅白を終えたあとも『山岡家』でのショットが見られるかもしれませんね」（前出・芸能記者）

マシュマロボディ、まだ衰えない！