洗濯物が多い日や、雨・花粉・黄砂で外干ししたくない日。部屋干しをしたいけれど、“干す場所がない問題”は、日本の狭小住宅の宿命ですよね……。そんな悩みにスマートに答えてくれるのが、こちらの「物干しハンガーラック」。

実際に試してみましたがその使い勝手の良さに、洗濯が好きになりそうです。

組み立ていらず！置くだけで“干し場所”が完成

「こういうラックって組み立てが結構面倒だよな……」と思いつつ、とりあえず箱から取り出してみます。

説明書などは入っていないですが、直感で組み立てが可能。うれしいことに広げるだけで自立。工具を使わずにすぐ使える状態になりました。これはありがたい！

しかもうれしいのは、バラバラと分かれてしまう分離型収納ではなく、一体型収納であるということ。

パーツがバラバラになって棒だけになってしまうと「これはどことくっつけるんだっけ？」とわからなくなりますが、これなら大丈夫。物干し棒を倒すだけでカチっとはめられ、固定できます。

そしてこの物干し棒は、ポールの受け口をくるっと回転させることで縦横に渡すことが可能。360度回転と長さ調節に対応し、角度・幅を自在に変えらるんです。

風通しや干すときの間隔など、布団・シーツ・衣類など、そのときどきの洗濯物に応じて最適な形で干すことができます。

縦横自在、横幅自在。ロング丈も布団もOK

ひとまず組み立てみると、こんな感じ。ここまでで5分もかかりませんでした。この写真では、手前の物干し棒を最大に高くして、奥の物干し棒は低くして組み立てています。

高くしたほうは1.4mの高さで、ロング丈の洋服もらくらく干せますね。

「物干しハンガーラック」の物干し棒は横だけでなく、縦にも渡すことが可能。これなら、たとえば布団や大判のシーツもふわっと乗せるようにして干せそう。しかも耐荷重100kgの頑丈な仕様というのも、安心感があります。

「物干しハンガーラック」の物干し棒は長さ83cm〜140cmに可変式。日によって量や用途が変わっても柔軟に対応できるのが、かなり便利です。

使わないなら角っこに収納

「物干しハンガーラック」は使わないときの扱いも優秀。折りたたむとスリムになり、壁際に立てかけておけるので邪魔になりません。折りたたむと厚みに無駄がなく、壁と家具の隙間にすっと収まります。

ハンガーラックそのものの場所を固定する必要がないので、洗濯物の量に合わせてリビングや寝室、脱衣所など好きな場所に移動できるのも便利。

これを使い始めてから、天気を気にせず布団も干せる安心感って、こんなに大きいんだと実感。家事の“心の負担”が少し減ったことで、生活の質が上がったように感じます。

「物干しハンガーラック」についてさらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

