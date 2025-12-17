ひとりでもグループ撮影でも。

スマホを使って自分の顔を撮影する自撮り。セルフィーとも呼ばれますが、フロントカメラ（インカメラ）を使うと画角や表情を見ながら撮れる反面、メインカメラ（外向き）より画素数が劣ってしまうのが難点ですよね。

メイン画面を背面で確認するモニター

サンコーの「iPhone専用自撮りモニター」は、iPhoneの背面にくっつけ画面をミラーリングする外付けモニター。画面サイズは480x800と少々小さいものの、自分の写りを確認しながら画質の良い外カメラでの撮影を可能にします。

使い方はMagSafeでペタっとくっつけ付属のケーブルを繋ぐだけ。無線だと僅かに遅延が生じますが、有線接続だと全く気になりません。有線だとiPhoneから電力を貰うので、本体にバッテリーが不要。たったの50gで軽いのもメリットです。

Tiktok撮ったりライブ配信する企業広報さんにもおすすめです＼＼\\٩( 'ω' )و //／／



私もTypeCのモデルのiPhoneに買い換えようかな…！！ pic.twitter.com/LSTueuxu6F - サンコー【公式】 (@thanko_web) December 17, 2025

ちょっとした設定変更も

本体の操作ボタンはふたつ。いずれも短押しと長押しで画面の回転やアスペクト比の変更、シャッター、音量アップ、明るさ3段階調節ができます。カンタンですよね。

また別途USB-Cケーブルを挿せば、この本体を通してiPhoneへパススルー充電も可能。背面にくっつけっぱなしでも充電の妨げにはならないんです。

Image: THANKO

画素数の違い

iPhone 17はメインカメラが48MPで、フロントカメラが18MP。iPhone 16と15ではメインが48MPでフロントが12MPとなっています。数字で見ると差が歴然。キレイな写真を求めると、なるべく外向きのメインカメラで撮りたくなりますよね。

撮り直しが減るのも利点

MagSafeでいろんなデバイスがありますが、「自撮りモニター」はアイデアとして面白いですよね。撮り直しが減りますし、動画や配信でも活躍します。自撮りに限らず誰かを撮る時だって、構図など撮られる人が写りを確認すればより良い写真になりますね。

Source: X, THANKO