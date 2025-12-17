²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¡È¶Ã¤¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡É¡¡Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
²¬ÅÄ½Ú°ì
MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå(Kis-My-Ft2)¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢»¦¿Ø»Õ¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤È¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ´ÉÍý¡É¤ò·óÌ³¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ä³ëÆ£¤ò¹ðÇò¡£10Ç¯Ã±°Ì¤ÇÌÜÉ¸¤òºî¤ê¡¢34ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿´î¤Ó¤È±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Ç½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À»þ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼ÈëÏÃ¡¢²¬ÅÄ¤¬´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿Æ£°æ¥Á¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏ«¤¦¤¿¤á¤Ë¥³¥Ö¥é¤ÎÊ´Ëö¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£°ËÆ£¤¬²¬ÅÄ¤ò²ø²æ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢²¬ÅÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë»£±ÆºÆ³«¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ»£±Æ¤òÂ³¹Ô¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤â¤·»£±ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²¬ÅÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤é½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¡£ÄáÉÓ¤Ï¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹¹ð¤òÀ©ºî¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£ËèÇ¯¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò¸ò¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤âÇÐÍ¥¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¡×¤È²¬ÅÄ½Ú°ì¤Îââ»ý¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
12·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é»¨»ï¡Øanan¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥ª¥«¥À¤Î¥¸¥·¥ç¡Ù¤¬½ñÀÒ²½¡£¤½¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ù¤¨¤¿ÎòÂåÊÔ½¸Ã´Åö¼Ô¤¿¤Á¤òÆ£¥öÃ«¤Ï¼èºà¡£ÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»äÀ¸³è¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËè²ó»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿åÅû¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¿åÅû¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ç°û¤ßÊª¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É²¬ÅÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎòÂåÊÔ½¸¼Ô¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ú¤·Ñ¤®»ö¹à¤È¤·¤Æ¡È¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¥ê¥¹¥È¡É¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê²¬ÅÄ¤¬º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÅÌ£¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£
(C)TBS
²¬ÅÄ½Ú°ì
MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå(Kis-My-Ft2)¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢»¦¿Ø»Õ¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤È¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ´ÉÍý¡É¤ò·óÌ³¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ä³ëÆ£¤ò¹ðÇò¡£10Ç¯Ã±°Ì¤ÇÌÜÉ¸¤òºî¤ê¡¢34ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿´î¤Ó¤È±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£°ËÆ£¤¬²¬ÅÄ¤ò²ø²æ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢²¬ÅÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë»£±ÆºÆ³«¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ»£±Æ¤òÂ³¹Ô¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤â¤·»£±ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²¬ÅÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤é½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¡£ÄáÉÓ¤Ï¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹¹ð¤òÀ©ºî¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£ËèÇ¯¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò¸ò¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤âÇÐÍ¥¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¡×¤È²¬ÅÄ½Ú°ì¤Îââ»ý¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
12·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é»¨»ï¡Øanan¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥ª¥«¥À¤Î¥¸¥·¥ç¡Ù¤¬½ñÀÒ²½¡£¤½¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ù¤¨¤¿ÎòÂåÊÔ½¸Ã´Åö¼Ô¤¿¤Á¤òÆ£¥öÃ«¤Ï¼èºà¡£ÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»äÀ¸³è¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËè²ó»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿åÅû¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¿åÅû¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ç°û¤ßÊª¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É²¬ÅÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎòÂåÊÔ½¸¼Ô¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ú¤·Ñ¤®»ö¹à¤È¤·¤Æ¡È¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¥ê¥¹¥È¡É¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê²¬ÅÄ¤¬º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÅÌ£¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£
(C)TBS