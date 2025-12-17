「アウターに着られてる感」→【グローバルワーク】の「優秀アウター」で回避！

冬のアウター選びで挙げられる悩みのひとつが「着られてる感」。シルエットが大きすぎたり、着丈のバランスが合わなかったりすると、せっかくのおしゃれもどこか惜しい印象に。そこで注目してほしいのが、【グローバルワーク】のアウター。バランスの取りやすさとコーデとのなじみやすさが考えられていて、がばっと着るだけでスタイリングが決まるはず。冬コーデを頼もしく支えてくれそうな「優秀アウター」を、ぜひチェックして。

幅広いコーデで使えるミドルコート

【グローバルワーク】「軽やかストレッチ襟2WAYミドルコート」\12,980（税込）

ビッグシルエットのジャケットを羽織るような感覚で着られそうなこのコートは、丈感がポイント。腰を覆うくらいの長さで、ロングスカートを合わせてもきれいなバランスがキープできています。スタッフのぺぺちこさんも「普段にも使いやすくておすすめ」とコメントしているように、ゆとりのあるシルエットできれいめにもカジュアルにも合わせやすそうな1枚です。

ダウンコートに着られないコツはシルエット選び

【グローバルワーク】「ウツクシルエット撥水ダウンコート」\16,990（税込）

軽さと暖かさを両立したダウンコートは冬の防寒に頼れるアイテム。だけど、着ぶくれして見えないかが気になるところ。その点、このコートは公式サイトで「着るだけで美シルエット完成」と紹介されているだけあって、ウエストは細めで、裾に向かって広がるシルエットのおかげですっきり見え。長すぎない丈感で、さまざまなボトムスに対応してくれそうです。

トレンドの起毛素材は生地の切り替えで好バランスに

【グローバルワーク】「ウールツイル切り替えジャケット」\7,991（税込・セール価格）

今シーズンは、ファーやボアなど起毛感のある素材に注目したいところ。でも、ボリュームの出やすいアウターは、うまく着こなせるかが心配……そんな人におすすめなのが、上下に切り替えが入ったこのジャケット。上半身をすっきり見せながら、コーデに立体感も出してくれる優れものです。スタッフのcossyさんによると「体のラインは拾いにくい」ところも、嬉しいポイント。

ボリュームアウターは裾を絞ってバランス感を調整

【グローバルワーク】「エアリュクスダウンフードブルゾン」\15,990（税込）

中綿にダウンが入ったゆったりとしたブルゾンは、ラフな雰囲気でコーデに抜け感をプラスしてくれそう。きれいめコーデのハズしにもぴったりです。ただ羽織るだけだとバランスがいまいちに感じるときは、ドロストゴムで裾をギュッと絞ってみて。丸みを帯びたシルエットになり、愛らしい印象に。コーデに合わせて変化させられるのが、着られてる感の解消に役立ちそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N