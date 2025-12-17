こんなアイテムも買えるのーーーッッ！？【3COINS】和の雰囲気が可愛い♡「新作アイテム」

夜の晩酌にぴったりなアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】の新作として登場。和柄が映えるおしゃれなデザインが、おうちにいながら、居酒屋のような特別感も楽しませてくれそうです。今回はセットで揃えられる酒器、持ち手付きの便利な熱燗器をご紹介。お酒を嗜む方はぜひお見逃しなく。

徳利とお猪口を揃えられる「酒器セット」

徳利とお猪口がセットで買えるこちら。網目文様のような和柄にマークや文字があしらわれた、ユニークでおしゃれなアイテムです。飲み口や注ぎ口の深い色味がアクセントとして映える、シックなデザインもポイント。飲み口は広めで、洗いやすさもうかがえます。公式サイトによれば「和食やおでんとの相性が良く、和の雰囲気を楽しめます」と、お食事にもぴったりのよう。お値段は\1,100（税込）。

持ち運びやすそうな「熱燗器：600ml」

熱燗作りに役立つこちらも必見。網目文様のような和柄があしらわれた容器には、木目調の持ち手を合わせた、ナチュラル感も漂うおしゃれなビジュアル。持ち運びやすく、熱燗の用意も捗りそうです。お値段は\1,100（税込）。温度調整によってはぬる燗も楽しめそう。おうちで居酒屋気分を味わいたい時にぜひ使ってみて。

