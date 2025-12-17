フローリングで寝そべっている猫を刺激しないようにそっと通り過ぎてみたけれど…？理不尽にブチ切れ出す猫がかわいすぎるとSNSで話題で、動画は41万再生を突破。「猫ちゃんのテリトリーだったのかな？w」「沸点が意味不明すぎて…w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：床で寝そべっていた猫→邪魔しないように『避けて通った』結果…予想外すぎる展開】

そっと通り過ぎようとしたら…

Instagramアカウント『huuuuu0315』に投稿されたのは、突然怒り出す猫の様子です。動画に登場するのは、2024年3月15日生まれのアメリカンショートヘアー、「ふぅ」ちゃん。猫種特有の渦巻き模様のあるふわふわな毛並みと、丸っこくて愛らしいお顔がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日、ふぅちゃんが床の上で寝そべってしっぽをぶんぶんと振りながら、飼い主さんの方を見上げてきたのだそうです。飼い主さんはふぅちゃんを踏んづけてしまわないように、そしてふぅちゃんを刺激しないように、ゆっくり慎重にふぅちゃんをまたいで通ろうとされたといいます。

お怒りモード

ふぅちゃんをまたいだ飼い主さんは、ふぅちゃんを撫でようとして、「ふぅちゃーん」と名前を呼びながら、手をそっと顔の方へ伸ばされたのだとか。

すると突然、ふぅちゃんのブチ切れスイッチがオンになり、ものすごい速さで飼い主さんの手に攻撃をしかけてきたとのこと。その勢いがあまりにも激しくて、飼い主さんが撮影されていた動画からふぅちゃんが見切れてしまったほどだったといいます。

理不尽さも猫と暮らす醍醐味

避けて通ってから優しく撫でたはずなのに、なぜか怒り狂うふぅちゃんの姿を見て、「猫吸い失敗」と嘆かれる飼い主さん。ブチ切れた本当の理由は分かりませんが、ふぅちゃんにとっては「撫でる＝邪魔された」と感じてしまったのかもしれません。

猫の気まぐれさと、飼い主さんの戸惑いが絶妙に絡み合う、くすっと笑える日常のひとコマなのでした。マイペースでかわいいふぅちゃんの日々の様子は、これからもたくさんの人々に癒しと笑いを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「猫：『またぐんじゃねぇよ！！』w」「ちょっと頭に当たったのかな？w」「笑っちゃうw」「触りたい！w」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「huuuuu0315」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。