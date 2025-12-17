東京都交通局（都営地下鉄）と京浜急行電鉄は２３日から、クレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスを両社線のすべての駅で開始すると発表した。来春以降には、関東の鉄道事業者１１社局で会社間をまたぐ「相互利用」が可能となる見通し。利用者のメリットは以下の通り。

▼チャージ不要・券売機不要 ＳｕｉｃａやＰＡＳＭＯのような事前のチャージは一切不要となる。手持ちの「タッチ決済対応クレジットカード」やスマートフォンを改札にかざすだけで乗車可能だ。「残高不足で改札が閉まる」心配もなく、急いでいる時に券売機で切符を買う手間も省ける。

▼インバウンドや普段使い以外でもスムーズに 交通系ＩＣカードを持たない外国人観光客や、たまにしか鉄道を利用しない層にとって、路線図での運賃確認や切符購入は大きな負担だった。今後は手持ちのカードでそのまま乗車できるため、特に羽田空港から都心への移動などがスムーズになる。

▼２０２６年からは「乗り換え」も１枚で完結 最大の変化は来春以降だ。従来、クレジットカード乗車は鉄道会社ごとの決済が必要で、会社をまたぐ乗り換えや直通運転時の運賃計算が課題だった。今回、新システムの導入により、対象１１社局間であれば、ＩＣカード同様にシームレスな乗り換え・直通利用が可能となる。首都圏の複雑な路線網を、クレカ１枚で移動できる。

【サービス展開スケジュール】

【第１弾】都営地下鉄・京急線の全駅対応

２３日始発から 実証実験段階を終え、都営・京急の全駅で利用可能となる。

【第２弾】関東１１社局での相互利用開始

開始時期 来春以降

１１社局間での乗り継ぎ・直通運転に対応した運賃計算が開始される。

◆対象の１１社 〈１〉小田急電鉄〈２〉小田急箱根〈３〉京王電鉄〈４〉京浜急行電鉄〈５〉相模鉄道〈６〉西武鉄道〈７〉東急電鉄〈８〉東京メトロ〈９〉都営地下鉄〈１０〉東武鉄道〈１１〉横浜高速鉄道みなとみらい線 ※各社の対象駅・路線詳細は、開始前に改めて発表される予定。

◆利用可能な決済ブランド Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、ＪＣＢ、Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ、銀聯