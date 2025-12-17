ÂåÉ½¤ÇÆüÆÈÁªÂò¡Ö»þ´Ö¤«¤±¤¿¤¤¡×¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë21ºÐ¤ÎGK¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡ÊÄ¹ÅÄßº¡Ë¤¬17Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¤Î¤É¤Á¤é¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Éã¤¬¥É¥¤¥Ä¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏU¡½21¡Ê21ºÐ°Ê²¼¡Ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1Àîºê¤ä¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢º£µ¨¤Ï¥É¥¤¥Ä1Éô¤ÇÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡Ö¡ÊÆüÆÈ¡ËÎ¾Êý¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÇº¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£