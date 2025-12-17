タレントの三田寛子（59）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優・中村芝翫（60）の母、雅子さん（89）に、長男の歌舞伎俳優の中村橋之助（29）の婚約者・元乃木坂46で女優の能條愛未（31）を紹介したと報告した。

この日は雅子さんの89歳の誕生日。バースデーケーキの写真を投稿し「今日は中村の母のお誕生日です おめでとうございます」と祝福。

また「私は足元にも及ばないままですが 婚約から約35年色々教えて頂き 感謝してもしきれない幸せ 大好きなお母様のお誕生日を皆で集まってお祝いできて嬉しいです」とつづった。

また昔の毎日新聞の「世話女房」というタイトルの連載記事の写真を投稿し「新聞記事の連載に記されていた通りの“世話女房”として完璧に歩んで来られた道を尊敬し 来年はうちにお嫁さんが来るので少しでも伝授できたら良いのですが 今夜はお嫁さんの紹介を兼ねて揃ってご挨拶できましたこと幸せです」とした。

三田は以前、実の母は「お母ちゃん」、中村の母は「ママ」と呼んでおり、「娘のように可愛がってもらっている」と明かしている。