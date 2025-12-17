先日、１８歳の誕生日を迎えた、モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のインスタグラムを更新。

オフを楽しんだ様子を綴っています。



希空さんは「今年もクリスマスディズニー❤」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、希空さんが、光り輝くツリーの前でポーズを取る姿などが見て取れます。







続けて「朝から行ったんだけど一日中寒すぎたよ」と、明かしました。





そして「このいちごミルク大好き！！！」と、ドリンクを手にしたショットを公開しています。





先日、誕生日を迎えた際に、希空さんは「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と、ドレス姿で花束を抱えた写真と共に記していました。







希空さんのWEB上での注目は大きく、2025年12月17日20時30分現在で、Instagramのフォロワー数は114.7万人に到達。YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.5万人に達するなど、多くのファンから支持を集めています。







