赤ちゃんに優しすぎるシベリアンハスキーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「泣いてるから心配なんだね」「立派なお兄ちゃんですね」「中に人間入ってます？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『至近距離で大型犬と触れ合った』結果→怖がるかなと思ったら…まさかの光景】

シベリアンハスキー兄弟と赤ちゃん

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『もん』ちゃんと『にこ』ちゃんの日常の様子を随時紹介しています。この日、もんちゃんとにこちゃんは一緒に暮らす赤ちゃんのことを見つめていました。

実は、ご家族には2人目の赤ちゃんが生まれたばかり。体の大きな2匹はまだまだ自由に赤ちゃんと触れ合うことはできませんが、この日はちょっとだけ距離を縮めてみることにしたといいます。

まず挑戦したのは、お兄ちゃんのもんちゃん。もんちゃんは既に1人目の育児を経験していることもあり、赤ちゃんへの接し方はお手の物！もんちゃんの行動を見せることで、にこちゃんに「赤ちゃんとの付き合い方」を教えるという目的もあったそうです。

理想的な付き添いに思わず感嘆！！

赤ちゃんは、ちょっぴり機嫌が悪かった様子。そこでミルクをあげることにしたといいます。もんちゃんは、赤ちゃんがミルクを飲んでいる間、邪魔をせずそっと隣に寄り添っていたとか。時折ニッコリと笑顔を見せて、赤ちゃんを安心させることも忘れなかったそうです。

一方、柵の外でもんちゃんの行動を見ていたはずのにこちゃんは、いつの間にか集中力が切れていた模様…。

もんちゃんの温かな寄り添いのおかげで、赤ちゃんは機嫌を取り戻すことができました。

もっと至近距離で触れ合ってみたら…

そこで、赤ちゃんをクッションに置き、更に距離を縮めていくことにしたそうです。もんちゃんは、思っていた以上に優しく赤ちゃんに鼻タッチをしたのだとか…♡愛情にあふれた眼差しは、まるで本当の妹を見ているかのよう。

やんちゃ盛りのにこちゃんは、まだまだこれから勉強が必要なようです。けれど、もんちゃんの優しいふるまいを見て、きっと上手に赤ちゃんと仲良くなることができるでしょう！

この投稿には「優しくて逞しいお兄ちゃんがいて安心だね」「どう接したらいいかちゃんと理解できているのがすごい！」「もんちゃんはにこちゃんのお手本になってえらい」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の仲睦まじい日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。