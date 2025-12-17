サンダーランドでプレイするフランス人MFエンゾ・ル・フェー（25）はイングランドでの充実ぶりを語った。英『THE Sun』が報じている。



ロリアンでプロキャリアをスタートさせ、スタッド・レンヌへの移籍を経て2024年夏にローマへ移籍した同選手。初の国外挑戦となったが、イタリアでは出場機会を得られず。公式戦全体での出場は10試合に留まった。



すると、ローマ加入から半年後の冬に当時イングランドの実質2部であるチャンピオンシップに所属していたサンダーランドへのレンタル移籍が決定。ロリアン時代の指揮官だったレジス・ル・ブリ監督率いるサンダーランドで再びキャリアを軌道に乗せ、プレミアリーグ昇格に貢献した。





そして今夏、完全移籍という運びになったが、ル・フェーはプレミアの舞台でも躍動。ここまでリーグ戦15試合で2ゴール3アシストをマークしており、現在8位と好調なサンダーランドを引っ張る存在の1人だ。そんなル・フェーはサンダーランドへの移籍について、「私はサッカー選手だ。ベンチに座りたいなんて思わない。プレイしたいんだ。ローマを離れる前に家族に言ったんだ。監督のことは知っていたし、彼が私に提案してくれたプロジェクトも素晴らしいものだった」と振り返った。さらに同選手はサンダーランドのファンが作り出す雰囲気を称賛し、次のように語った。「ここはクラブではなく、街そのもの。みんなが我々の試合を見るのを熱望している週末を待ちわびて試合を見に来てくれる。ホームで戦う時は、何かが違うと実感するんだ。我々はより強くなり、何でも起こり得るという感覚がある。日曜日の試合もまさにそうだった。相手が押し込んできた時でさえ、まるで10万人の力に支えられているようだった。狂気じみているよ」熱量の高いファンと共にならなんでも成し遂げられるとル・フェーは考えており、サンダーランドでのタイトル獲得を目指している。