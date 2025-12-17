東京・港区赤坂で男女2人がなくなったサウナ施設での火災。名古屋のサウナ施設では、どのような安全対策を行っているのでしょうか。

訪れたのは名古屋・栄の超狭小サウナ「SAUNA.」。コンパクトな店内は男性専用で、10人ほどが2つのサウナと水風呂を楽しめます。店はサウナブームの中、3年前にオープンしました。

（SAUNA. 大橋大希店長）

Q.赤坂の火災ではドアの取っ手がとれましたが

「あまりあのタイプの扉は見かけない。引くタイプの扉が主流だと思う。なかなか珍しい形態だと思った」





店長がありえないと語るのは、東京・港区赤坂のサウナ店で12月15日に起きた火事の状況です。背もたれなどが焼け、室内で倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と、妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡しました。

サウナ室の中でタオルが燃え、捜査関係者への取材で「タオルはサウナストーンに触れたことで発火したとみられる」ことが新たにわかりました。また、2人が倒れていたサウナ室のドアノブは外れていましたが、警察が現場検証を行った際、別の個室の扉のドアノブもがたついていて、フロントにある非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたこともわかってきました。

異変感知しフロントに自動通知

全ての部屋の非常用ボタンがフロントに繋がらない状況は起こりうるのか。名古屋のサウナ店で見せてもらうと…



（大橋店長）

「急な温度の変化がぐーんと上がったり下がったりすると、通知がくるようになっている。機械の故障やレーダーで何か出たときは、フロントに自動的に発信がいくようになっている。フロントでなにがあったのかを確認するという対策はとられている」



ブームを追い風に、名古屋の栄でもサウナ店が次々にオープン。競争も激しくなる中、利用客が「ととのう」時間を過ごすサウナ室は、二重三重の安全対策が求められます。

なにかあったら非常用ボタンを！

（大橋店長）

「サウナの部屋には、非常用に押せるボタンがついています」

Q.緊急の場合は、すぐ非常用ボタンを押せば出ることができる？

「フロントに通知がいくようになっている」



非常用ボタンを押してみると、フロントのスタッフが直ぐにかけつけます。



（松本道弥アナウンサー）

「早いです。非常用ボタンを押してから15秒。何かあっても15秒で来てもらえるなら安心ですね」

（大橋さん）

「高温の中で長時間いて水風呂で…という中で、体に負担がかかってしまう。（非常用ボタンを）押していただければ、すぐ駆け付けて救急車も呼べるので。身の回りに危険を知らせるものがないか見ることが大事」

サウナ設置業者に聞いてみると…

訪れたのは、50年以上サウナを製造・販売する愛知県春日井市の「光陽産業」です。サウナ室に“回転型のドアノブ”を付けたことは一度も無いと言います。



（光陽産業 花村直樹取締役）

「使ってないです一度も。押すだけ。押したら自然に出られる」

Q.他のメーカーも？

「見たことない」

この会社では、家庭用のサウナも手がけていますが、回転型のドアノブは要望されても付けることは絶対にありません。



（花村取締役）

「災難が起こる可能性がゼロではないから」

家庭用サウナで注意することは？

また、最近増えている家庭用のサウナ室でも注意すべき点が…



（花村取締役）

「サウナの中で物干し竿に衣服をかけて乾かしていた（人がいた）。衣服が乾いてくるとスルッと落ちるが、ピンで留めていなかったから、サウナストーンに落ちて燃えてしまった」



干した布などが落ちてサウナストーンに触れると、火災の危険があり注意が必要だと言います。