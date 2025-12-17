【ジャッジペーパー一覧】高見亨介は1−2で無念敗戦 割れたラウンドはどこか？
◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介(帝拳)＜12回戦＞WBO王者 レネ・サンティアゴ(プエルトリコ) （2025年12月17日 両国国技館）
WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳）がWBO同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に12回判定1―2で敗れ、初防衛に失敗して王座から陥落。プロ11戦目で初黒星を喫し、名門・帝拳ジム初の王座統一を逃した。
ビッグマウスを連発した23歳の挑戦は無念の結果に終わった。今年3月に同門の岩田翔吉が奪われたベルトを取り返すことはできなかった。
判定は1−2で、3者の判定が115―113、117―111、116―112と割れた。以下、3人のジャッジ。
【リチャード・ブロアン】（赤）高見113―サンティアゴ115
高（R）サ
9（1）10
10（2）9
9（3）10
9（4）10
9（5）10
10（6）9
9（7）10
9（8）10
10（9）9
10（10）9
10（11）9
9（12）10
【ピニット・ブラヤドサブ】（白）高見116―サンティアゴ112
高（R）サ
10（1）9
10（2）9
9（3）10
9（4）10
9（5）10
10（6）9
10（7）9
9（8）10
10（9）9
10（10）9
10（11）9
10（12）9
【レシュック・ヤンコウィアク】（青）高見111―サンティアゴ117
高（R）サ
9（1）10
9（2）10
9（3）10
9（4）10
9（5）10
9（6）10
9（7）10
9（8）10
9（9）10
10（10）9
10（11）9
10（12）9
※（）の中はラウンド数。左が高見に、右がサンティアゴに対するポイント。