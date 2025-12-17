自分が65歳、配偶者が61歳で、配偶者の厚生年金加入期間が18年だと2年間は加給年金を受け取れる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、配偶者の厚生年金加入期間によって、加給年金を受け取れるかどうかについての質問です。
ただし、この加給年金には支給が停止されるタイミングがあり、それが次の2つです。
・配偶者の厚生年金加入期間が20年以上になったとき
・配偶者に老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を含む）や障害年金などの受給権が発生したとき
ここで誤解が多いのですが、「配偶者の厚生年金加入期間が20年以上になっただけ」では加給年金は止まりません。加入期間が20年以上になり、かつ老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を含む）を受け取る権利が生じたときにはじめて支給停止になります。
みやびさんの場合、配偶者は61歳で、厚生年金の加入期間は18年。ここで重要なのが配偶者の性別と生年月日です。質問をいただいた2025年現在、配偶者が61歳であれば、1963年〜1964年生まれの可能性があります。
●配偶者が男性の場合
1963年または1964年生まれの男性は65歳から老齢厚生年金が始まります。よって、配偶者が65歳になるまでは、みやびさんは加給年金を受け取れる可能性が高いでしょう。配偶者の加入期間が20年を超えても、この年齢までは停止されません。
●配偶者が女性の場合
1963年または1964年生まれの女性は、63歳または64歳から特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給が始まる世代です。このまま厚生年金加入期間が20年以上になった場合、配偶者が63歳または64歳になり、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点で、みやびさんがもらえる加給年金は終了します。61歳〜63歳または64歳までの2〜3年間のみ加給年金が支給される可能性があります。
配偶者の生年月日と加入期間が、加給年金の支給期間を大きく左右します。不確かな部分があれば、年金事務所で一度確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
