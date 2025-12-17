【ダイソー】家中の拭き掃除にぴったり！ ロングセラー「マジックタオル」驚きの吸水力
毎月、約1200点の新商品が発売されるDAISO（以下、ダイソー）。その分、終売する商品も多い中で、ロングセラーとなっているのが「マジックタオル」（税込110円）です。
今回はマジックタオルの詳細と実力をご紹介します。
マジックタオルはPVA樹脂でできているタオルで、サイズは30×30cmの正方形。厚さ0.1cmと薄いものになります。触った感じは布というよりは、ゴムっぽい触感です。
マジックタオルの吸水力を試すために、水1カップ（200mL）に乾いた状態のマジックタオルを入れてみました。
ぐんぐんと水を吸っていき、最後はほとんど残っていない状態です。
このように吸水力が高いマジックタオルですが、うれしいのは絞ればすぐに乾いているときと同じように吸水してくれることです。
マジックタオルの用途はパッケージにも表示されていますが、家中のあらゆるところで使うことができます。
▼キッチン
洗った後の食器拭きや、使い終わったシンクの水切りに。
▼バスルーム
カビ予防に壁の水を拭いてからバスルームを出る人も多いと思いますが、マジックタオルなら1枚で簡単に拭き上げることができます。
▼洗車
しっかり水切りをしたい洗車にも、マジックタオルはおすすめです。ただし、乾いた状態だとマジックタオルは硬いので、一度濡らして柔らかくしてから使いましょう。
▼窓の結露
冬場は特に面倒な窓の結露取り。マジックタオルなら簡単に拭き上げることができます。
驚きの吸水力で、絞ればまたすぐに使える「マジックタオル」。用途別に数枚そろえておくと家中で便利に使うことができますよ。
▼商品情報
商品名：マジックタオル
価格：税込110円
JANコード：4580190587421
カラー：イエロー、ピンク
材質：PVA樹脂
サイズ：30×30×0.1cm
(文:矢野 きくの)
