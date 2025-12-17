神奈川県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」、1位は？ 【2025年調査】
外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
その中から、神奈川県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「神奈川だと箱根が混んじゃうから穴場の湯河原がオススメ。お湯も素晴らしい」（40代女性／神奈川県）、「歴史が深い万葉集にもこの温泉について詠まれた歌がある」（50代回答しない／大阪府）、「箱根に比べると地味だけど、歴史と伝統がある温泉地で隠れ家的スポット。外国人観光客にも日本のワビサビを体感して欲しい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「アクセスが非常に良いから。疲労回復・温まりやすいアルカリ性の湯が特徴だったり他には無い温泉が揃っているため」（20代女性／神奈川県）、「景色が美しくアクセスも良いので初めての日本旅行でも楽しみやすいから」（50代男性／静岡県）、「関東の温泉といったら箱根湯本！ってぐらい我が家では良く行きます！是非そこでのんびりしながら歩いて街並みも楽しんでもらいたいです！」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：湯河原温泉／52票2位にランクインしたのは、湯河原温泉でした。神奈川県の西端、静岡県との県境に位置する歴史ある温泉地です。万葉集にも詠まれた古い歴史を持ち、夏目漱石や芥川龍之介など、多くの文豪に愛されてきたことでも知られています。穏やかな気候と、相模湾からの海の幸に恵まれた環境が大きな魅力。温泉街には散策にぴったりの万葉公園などがあり、日本の静かで落ち着いた文化や歴史的な雰囲気を好む外国人観光客におすすめしたいという声が寄せられました。
1位：箱根湯本温泉／122票圧倒的な票数で1位に輝いたのは、箱根湯本温泉でした。都心からのアクセスが抜群によく、周辺には箱根登山鉄道や芦ノ湖、大涌谷などの有名観光地もたくさん。温泉だけでなく、絶景やアクティビティも満喫できます。温泉街には大型ホテルから老舗旅館まで多様な宿泊施設がそろっており、受け入れ態勢が整っていることも高評価の理由と考えられます。
