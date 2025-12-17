3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！ 言葉のセンスが試されるこの脳トレ、あなたなら何秒でクリアできる？

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

ひらめき力が問われる言葉のパズル。あなたのクリアタイムは？

問題：□□くさ／わかれ□□／□□なり

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□くさ
わかれ□□
□□なり

正解：みち

正解は「みち」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

みちくさ（道草）
わかれみち（分かれ道）
みちなり（道なり）

いずれも「みち」が共通して入る言葉です。身近な言葉に注目すると、スムーズに解ける問題でしたね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)