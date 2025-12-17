【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字は？ 言葉のセンスが試される問題
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
ひらめき力が問われる言葉のパズル。あなたのクリアタイムは？
□□くさ
わかれ□□
□□なり
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
みちくさ（道草）
わかれみち（分かれ道）
みちなり（道なり）
いずれも「みち」が共通して入る言葉です。身近な言葉に注目すると、スムーズに解ける問題でしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
