Photo: SUMA-KIYO

日頃から、気になるものがあるとつい買ってしまうタイプの筆者。気づけばデスクの上は、いろんなアイテムで埋まりがちです。

「年末だし、そろそろ整理しないと…」と思ったとき、ふと目に入ったのがモニター上のスペースでした。

ここをうまく使えたら、机の上がもう少し快適になりそう…。

モニターの上を有効利用

Photo: SUMA-KIYO

そこで試してみたのが、3COINSでみつけた「ディスプレイボード」。

モニターの上に、ちょっとした収納スペースを追加できるアイテムです。550円という価格に背中を押され、即購入しました。

Photo: SUMA-KIYO

取り付け方は、モニターの上部に引っかけたあと、アーム部分を曲げて水平に調整するだけ。工具は不要で、留め具も指で簡単に調節できます。

Photo: SUMA-KIYO

あとは付属の滑り止めシートを天板に敷けば、準備は完了。天板後部にはケーブル用の穴も用意されており、配線の取り回しもスマートに行えます。

Photo: SUMA-KIYO モニター：MSI「PRO MP2412（Amazon限定モデル）」

天板サイズは約283mm × 約110mm。

耐荷重は300gと控えめなので重い物には向きませんが、USBケーブルやメモリカードリーダー、イヤホン、メガネなど、使用頻度の高い小物を置いておくにはちょうどいいサイズでした。

念の為に確認を

Photo: SUMA-KIYO モニター：DELL｢U2720QM（27インチ・4K）｣

適合するモニターの条件については、パッケージや商品ページに明確な記載はありません。

ただ、我が家で使用している DELL「U2720QM（27インチ・4K）」と、MSI「PRO MP2412（Amazon限定モデル）」では、どちらも問題なく設置できました。

構造が非常にシンプルなため、多くのモニターに対応しそうな印象ですが、モニター上部の形状や厚みが特殊な場合は、不安定になる可能性も考えられます。購入前に、使用しているモニターの構造を一度確認しておくのをおすすめします。

Photo: SUMA-KIYO

今回あらためて感じたのは、「定位置が決まる」ことの大切さでした。

ガジェット好きのデスクは放っておくとすぐに飽和してしまいますが、ちょっとした置き場を用意するだけで、散らかり具合はかなりマシになります。

モニターの上という選択肢、思っていた以上にアリでした。大掃除のついでに、デスク周りを見直してみてはいかがでしょうか。

Source: 3COINS