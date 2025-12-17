『3年Z組銀八先生』が“一番くじ”に登場！ 坂田銀八のフィギュアや学園ネタらしいグッズを提供
アニメ『3年Z組銀八先生』を題材にした「一番くじ 3年Z組銀八先生〜くじ流の青春がここにある！〜」が、12月20日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。
【写真】土方十四郎や沖田総悟のフィギュアも！ 展開アイテム一覧
■ラストワン賞は桂＆エリザベスのセット
今回登場する「一番くじ 3年Z組銀八先生〜くじ流の青春がここにある！〜」は、作中のキャラクターを立体化したフィギュアや、学園ネタ満載の雑貨がそろう、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からC賞には、高い造形力で知られるフィギュアシリーズ“MASTERLISE”で立体化した、3年Z組の担任・坂田銀八、土方十四郎、沖田総悟のフィギュアがラインナップされる。
また、D賞の「学食風 ランチバッグ」や、E賞の「エリザベスフードボックス」、F賞の「銀魂高校 校章バッヂ」、G賞の「銀魂高校 カードケース」、H賞の「ラバーチャーム」、I賞の「証明写真風ステッカー＆キャラクターカード」など学園設定を活かしたアイテムが勢ぞろいする。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には桂＆エリザベスのMASTERLISEフィギュアを提供。加えて、同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
