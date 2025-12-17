Ê¶ÁèÆñÌ±¤ÎÌµÌ¾Âç³ØÀ¸¤«¤é¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ø¡ª¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¥â¥Ç¥ëà°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¨¥°¤µ¤è¡Ä¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖÈþ¤¬°Û¼¡¸µ¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¨¥°¤µ¡×ºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹
¡¡°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÆñÌ±¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¶î¤±¾å¤Ã¤¿¥¢¥Î¥Ã¥¯¡¦¥ä¥¤¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾µÄ²ñ(BFC)¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025¤Ç¡Ö¥â¥Ç¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¥ä¥¤¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë±Ô¤¤´ãº¹¤·¡¢¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤¬°Û¼¡¸µ¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¨¥°¤µ¤è¡Ä¤·¤å¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ÆAI¤«¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥ä¥¤¤Ï¥¹¡¼¥À¥ó¡¦¥À¥ë¥Õ¡¼¥ëÊ¶Áè¤ÎÆñÌ±¤È¤·¤Æ¡¢2ºÐ¤Ç²ÈÂ²¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¡£Âç³Ø¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤êÂç¼ê¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤È·ÀÌó¡£2018Ç¯¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥À¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¹õ¿Í¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£