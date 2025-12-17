¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó⁈¡×´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¾®ÎÓÍø×ÒÅÍ¤¬ÆÍÁ³¡Äà¶ÃØ³¤Î¶á±Æá¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤Ê¤Ë¤«È¿¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡×¤Ê¤ÉÆæ¿¼¤Þ¤ë
¤½¤ÎÈ±·¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤¤‼
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀÐ±º¹¨ÌÀ¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿à¾×·â²èÁüá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÝÜ·ªÆ¬¤¯¤ó¤âËÍ¤âÀ¸¤¤Æ¤ë°ËÀª³¤Ï·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢5Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥·¡¼¥º¥ó¥¨¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÖSUPER GT HEROES¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£ÀÐ±º¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏàÝÜ·ªÆ¬¤¯¤óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿GT300¥¯¥é¥¹¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¾®ÎÓÍø×ÒÅÍ¤Î»Ñ¤¬¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ë°ËÀª³¤Ï·¤¬Æþ¤ÃÂç¤¤ÊÇò»æÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ±·¿¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éà·ãÊÑá¤·¤¿Ë·¼çÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»¶È±¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ê¤¯¤È¤¯¤ó‼Æ¬¡¢¡¢¡¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡¼¡¼¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó⁈¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¡Ö°ìµÙ¤µ¤ó¤Ã!¡×¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¡¢¤Ê¤Ë¤«È¿¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡ÊÂ¿Ê¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿Áê¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£