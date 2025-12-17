¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼Ê¡²¬¡×12·î18Æü³«Ëë¡¡ºÇ¿·µ»½Ñ¤äÌ¤Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ä¹ñÆâ³°35¥Ö¥é¥ó¥É»²²Ã
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î¿··¿¼Ö¤ä¼¡À¤Âå·¿¤Î¾è¤êÊª¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼Ê¡²¬2025¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î»ÍÎØ22¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÆóÎØ13¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÌó250Âæ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£21Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤äÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤ä¥É¥¤¥Ä¤ÎBMW¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿»ÔÈÎ¼Ö¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ê»îºî¼Ö¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó2000GTX¡×¤ä¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¼Ö¤âÊÂ¤Ö¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥³¥é¥¤¥É¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ì¤Íè·¿¤Î¾è¤êÊª¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÃêÁª¤Ç»î¾è¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¦¶È¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥ª¥Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Ê¤É»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÎÁ¶â¤Ï°ìÈÌ2000±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸1200±ß¡£¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£»öÌ³¶É¡á092¡Ê711¡Ë5583¡£¡ÊµÈÅÄ½¤Ê¿¡Ë
