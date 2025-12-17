ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン・トキを演じている高石あかりが１６日自身のＸに新規投稿。新しい仕事の報告をし、「おトキかっこいいー！」「めちゃくちゃカッコイイ〜！」などの声があがっている。

「マクドナルドのＴＶＣＭに出演させていただいています。自分にとっては夢のような時間でした。 ＴＶＣＭ、ＷＥＢＣＭは福岡ＴＶエリア限定で放映中です！」と黒い革ジャン姿に真っ赤な口紅のクールなメイクで「ばけばけ」からは印象激変のマクドナルドのＣＭの写真を公開。ストローつきのドリンクを飲む姿で「刑事ドリンク」と表示されている。

この投稿には「すごい！おめでとうございます！」という声をはじめ、「さすがに、マックにシジミ汁は無かったようですね」「ス、ジミ味か…」「しじみドリンク？」「飲んでるのはシジミ汁ですか？ ｗ」「あ〜 って言いましたか？」と「ばけばけ」でトキが大好きなシジミ汁にちなんだツッコミが続々と寄せられる反響に。「福岡限定…？！」「福岡の方うらやましい♥」「全国ネットで願います」「全国版にして〜」の声もあがっている。