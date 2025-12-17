『スキャンダルイブ』週刊誌記者・川口春奈“奏”が直面する大物俳優の性加害と芸能界のさらなる闇【第5話あらすじ】
俳優の柴咲コウが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜 後10：00）の第5話が17日に放送される。放送を前にあらすじと場面カットが公開された。
【動画】週刊誌記者・川口春奈“奏”が直面する大物俳優の性加害と芸能界のさらなる闇
本作は柴咲と川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作。
大手芸能事務所・KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人（鈴木一真）に浮上した性加害疑惑。芸能事務所Rafale社長・咲（柴咲コウ）と週刊誌記者・奏（川口春奈）がその真相を追う中、被害女性が奏の実の妹・莉子（茅島みずき）であったという衝撃の事実が判明した第4話。
第5話では、その事件の詳細とともに、芸能界の裏側に潜む深い闇が描かれていきく。芸能活動が思うようにいかず不安を抱えていた莉子のもとに届いたあるパーティへの招待。現状を打破し、チャンスを掴む足がかりだと思い参加したその場所は、想像もしなかった地獄の入口となるのだった。
事件の断片がつながりはじめる一方で、大手芸能事務所・KODAMAプロダクションの動きも影を落としていく。
予告映像には、「私は一生自分の人生を取り戻せない。」と語る奏の妹・莉子（茅島みずき）の姿。もう一度記事を出すために動き出そうとする奏だが、さらに予想できない展開が巻き起こり「どうして・・」と驚く奏の様子が映し出されていて─。あの夜、何があったのか。奏は姉として、記者として、妹の過去にどう向き合うのか。
