「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に判定１−２（１１６−１１２、１１３−１１５、１１１−１１７）で敗れ、２団体統一に失敗し、陥落。プロ１１戦目で初黒星を喫した。サンティアゴは初防衛に成功した。

１回は間合いをはかりながら慎重な展開。２回、両者徐々に距離を詰めながら、強打を狙っていく。終盤には激しい打ち合いが繰り広げられた。３回はサンティアゴが先にパンチを出す形が続き、コンビネーションを被弾する場面もあったが、高見も反撃。一気に距離を詰めて強打を当て、ボディーも浴びせた。４回、高見のボディーのサンティアゴは素早くリターンで主導権を渡さず。

中盤も激しい攻防が続き、６回終了間際には高見が左のカウンターを浴びせた。７回は高見が先手のジャブでペースを作り、中盤にはボディーを交えた連打も披露。終盤までペースを落とさなかった。終盤戦に突入。９回サンティアゴが強烈な右を高見に浴びせる場面も。１０、１１回と高見がペースを握ったかに見えたが、惜敗となった。

最終１２回終了後は両手を揚げて、勝利を確信していたかのようにみせたが、惜しくも届かなかった。判定後は両手を広げて、判定への不満を滲ませていた。

ジャッジペーパーでは１１１−１１７をつけたジャッジは１回から９回までサンティアゴを支持。１１３−１１５のジャッジは８回までのうち６回でサンティアゴを支持していた。

判定について高見は「ビックリしたが、しょうがないと納得もした。自分の感覚では勝ったと思うが、もっと決定打を分かりやすく見せないと」と、受け止めた。

◇高見亨介（たかみ・きょうすけ）２００２年４月５日、東京都新宿区出身。１９年に東京・目黒日大高で全国高校総体ライトフライ級優勝。２２年７月プロデビュー。２５年４月に日本ライトフライ級王座、同年７月にＷＢＡ世界ライトフライ級王座獲得。身長１６７センチの右ボクサーファイター。