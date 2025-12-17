Âç¸¶Í¥Çµ¡¢ÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë´¶¼Õ¡©¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤Þ¤Ë¡Ä¡×¡¡»ûÀ¾Âó¿Í¤¬»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Û¤ÜÈÈºá¤Ç¤¹¤è!?¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Âç¸¶¤¬ÈäÏª¤·¤¿´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ûÀ¾¤â»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤à°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥È¡¢¹õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÂÀ¤â¤â¤ò¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤ÏÂç¸¶¤ÎÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Öµ¢¶¿¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¡Ö´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÎÙ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¤ª¤¸¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ø¼ã¼Ô¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½Å¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¤¶¤ï¤á¤¯¤Ê¤«¡¢Âç¸¶¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤È¤ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMC¤â»ûÀ¾¤â»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£»ûÀ¾¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÈÈºá¤Ç¤¹¤è¡ª´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡MC¤«¤é¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Âç¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¶á¤¯¤ÇÏÃ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¤Ï¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÆî¶å½£°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·Ê¸´Û¤ÎBAR¤ÇÆ¯¤¯°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹ÃµÄå¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±§º´ÈþÏ¡¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤¬¡¢¥¹¥ê»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·Ê¸´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£º³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤ÊÃµ¤·Êª¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤Îå«¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄåÊª¸ì¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Û¤«¤Ë¡¢Èî¸åÎËÂÀÏº¡¢½ô¹¾Î¼´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¡£MC¤ÏÁñ¸ý¾´µ×¤¬Ì³¤á¤¿¡£
