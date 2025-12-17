声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニット「i☆Ris」の公式サイトが更新され、i☆Ris 26thシングル「夢へのヒトカケラ」リリースイベントに対し、来場する客へ「危害を加える内容のメールが送付される事案が発生」したため、イベントを延期することになった事を公表しました。



【写真を見る】【 i☆Ris 】 イベントを延期 「ご来場のお客様へ危害を加える内容のメールが」 公式サイトで声明 「毅然とした態度で臨む」「関係警察署と情報共有を行いながら対応」





公式サイトでは「12月21日（日）にヨドバシカメラ マルチメディア梅田にて開催を予定しておりました i☆Ris 26thシングル『夢へのヒトカケラ』リリースイベントに対し、ご来場のお客様へ危害を加える内容のメールが送付される事案が発生いたしました。」と、投稿。





続けて「本件を受け、お客様・出演者・関係者の皆様の安全確保を最優先に、本イベントの開催有無を検討した結果、本イベントは【延期】とさせていただくことを決定いたしました。」と、公表しました。そして「延期後の開催日程につきましては、決定次第あらためてご案内いたします。」と、しました。





公式サイトでは「なお、本件に関しましては、このような行為に対し毅然とした態度で臨むべく、関係警察署と情報共有を行いながら対応を進めるとともに、今後の事件防止に向けた警備体制の強化に努めてまいります。」と、投稿。



続けて「本イベントを楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。」「引き続き、お客様ならびにメンバーの安全確保を最優先に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」と、記しています。



そして「今後ともi☆Risへの変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」と、ファンに向けて呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】