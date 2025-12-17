ステージ4のがんが「1回で全部消えました」74歳俳優が明かす余命1年からの復活劇

12月17日（水）に放送された『徹子の部屋』には小倉蒼蛙が出演し、闘病生活からの奇跡的な復活について語った。

【映像】余命1年から奇跡の生還。小倉蒼蛙が明かすステージ4からの復活劇「1回の放射線で全部消えました」

俳優として長年活躍してきた小倉一郎は、最近6つのがんを克服したことをきっかけに、心機一転、芸名を「一郎」から趣味である俳句の俳号「蒼蛙」へと改名したばかり。「命拾いしたというか、がんが消えちゃいまして」と明るく闘病生活を振り返った。

病気が発覚したのは、足首の骨折で通院していたときのこと。背中の痛みが治まらないため詳しく検査したところ、両方の肺にがんが見つかり、「あと1年か2年です」とステージ4の宣告を受けたことが始まりだった。

その後、専門病院での精密検査により、がんは脳や胸の骨、肋骨など計6か所にまで広がっていることが判明。「いよいよこれはダメだ」と覚悟したが、がんセンターの医師からは「薬があるから大丈夫」と力強い言葉をかけられたという。

具体的な治療法について問われた小倉は、「右の脳だったんですけど、1回の放射線で全部消えました」と驚きの事実を明かした。

「その放射線が恐ろしい名前で、“サイバーナイフ”って言うんです。それで1回で本当に消えちゃいまして」と語り、黒柳も「1回で!?」と驚いた。

「放射線で骨と脳のがんは消えて、抗がん剤で両方の肺のがんが消えて、嘘みたい（笑）」と笑顔を見せた小倉。幸い、薬の副作用もほとんどなかったという。

現在は4か月に1度の検査を受けており、先日の受診でも「転移は認められない」と診断された。再発防止のため毎月の抗がん剤治療は継続しているが、体調は極めて良好そうだ。

最近は食生活にも気を配っており、特に塩分と油分を控えるよう心掛けているとのこと。寿司を食べる際も醤油は使わず、味噌汁やガリ、塩分の多いイクラも控える徹底ぶりを明かし、「お醤油をつけないほうが、魚の味がよくわかって美味しい」と、現在の生活を前向きに楽しんでいる様子だった。